Каковы особенности нового iPhone 12? Рассказал техноблогер

По словам Николаева, смартфон получит поддержку 5G и более производительный процессор. Кроме того, устройство оснастят обновленной камерой и датчиком Lidar, благодаря которому приложения выйдут на абсолютно другой уровень.

«Это основные нововведения, которые мы все очень ждем», — добавил собеседник информагентства.

Он выразил уверенность, что в Москве и Санкт-Петербурге объемы продаж будут сопоставимы с прошлогодними показателями.

«Если раньше у нас был один смартфон, то сейчас больше всего будет продаваться базовая модель, а флагманские модели будут продаваться не такими объемами, какие были раньше», — заметил специалист.

Отмечается, что Аррlе покажет на октябрьской презентации линейку из четырех смартфонов: iPhone 12 в двух вариантах (с экраном 5,4 и 6,1 дюйма), а также два iPhone 12 Pro (6,1 и 6,7 дюйма). В сентябре компания презентовала планшеты iPad и умные часы Apple Watch последнего поколения.