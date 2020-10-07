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    07 октября 2020, 21:30

    Каковы особенности нового iPhone 12? Рассказал техноблогер

    Артур Блянихов

    Техноблогер, главред портала BigGeek.ru Николай Николаев рассказал ИА Nation News об особенностях нового iPhone 12, презентация которого намечена на 13 октября.

    По словам Николаева, смартфон получит поддержку 5G и более производительный процессор. Кроме того, устройство оснастят обновленной камерой и датчиком Lidar, благодаря которому приложения выйдут на абсолютно другой уровень.

    «Это основные нововведения, которые мы все очень ждем», — добавил собеседник информагентства.

    Он выразил уверенность, что в Москве и Санкт-Петербурге объемы продаж будут сопоставимы с прошлогодними показателями.

    «Если раньше у нас был один смартфон, то сейчас больше всего будет продаваться базовая модель, а флагманские модели будут продаваться не такими объемами, какие были раньше», — заметил специалист.

    Отмечается, что Аррlе покажет на октябрьской презентации линейку из четырех смартфонов: iPhone 12 в двух вариантах (с экраном 5,4 и 6,1 дюйма), а также два iPhone 12 Pro (6,1 и 6,7 дюйма). В сентябре компания презентовала планшеты iPad и умные часы Apple Watch последнего поколения.