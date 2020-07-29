Как защититься от слежки со стороны Google. Советы эксперта

Если пользователи не готовы отказаться от Google, даже зная о том, что он собирает данные о своих пользователях, можно ограничить сведения, к которым компания может получить доступ.

О тонкостях настроек поисковика рассказал агентству экономической информации «Прайм» руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов. Он посоветовал зайти в Google-аккаунте в мастер настроек приватности и отключить персонализированный поиск. Полезно будет очистить историю приложений и веб-поиска, а также запретить отслеживание исходящего трафика.

«Если пользуетесь мобильным браузером Chrome, то в нем дополнительно настраивается конфиденциальность и безопасность, где можно снять почти все галочки, стоящие по умолчанию», — объяснил эксперт.

Куканов уточнил, что сбором информации о пользователе занимаются сервисы и приложения, которые нужны. Например, если запретить доступ к микрофону, исчезнет возможность записывать аудиосообщения, а при отключении геолокации прекратит работать навигатор.

«Безусловно, можно отказаться от всего этого, отключить все доступы и так далее, но такой выбор сильно урежет наши возможности как пользователей», — резюмировал Куканов.

В окружной суд США в Сан-Хосе (штат Калифорния) в середине июля поступил коллективный иск против материнской компании Google. Alphabet обвинили в слежке за пользователями при помощи встроенной программы Firebase Google.