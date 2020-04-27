Как защитить разговоры в мессенджерах от прослушивания. Мнение эксперта

По его словам, прослушивание голосовых сообщений через мессенджеры — «это почти то же самое, что и возможность прослушивания разговоров по обычной голосовой связи».

При этом связь через мессенджеры надежнее защищена от прослушивания, чем простой телефонный разговор.

Наиболее вероятным способом получить данные переписки Кусков назвал взлом аккаунта пользователя.

«Существуют специальные расценки компаний, которые обеспечивают доступ к аккаунту того или иного лица — как к текстовым, так и к аудиозвонкам», — рассказал эксперт.

Спрос на такие услуги он назвал достаточно высоким, цена варьируется «от десятков до сотен тысяч рублей».

«Поэтому, если вы поговорили, то вы можете удалить этот разговор, если он надиктован. Это же касается и текстовых сообщений — не держите их в архиве», — советует эксперт.