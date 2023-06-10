Технологии 10 июня 2023, 01:21 Как защитить персональные данные. Нейросеть составила топ-6 правил защиты от кражи информации Нейросеть представила памятку о защите персональных данных от кражи в Сети Pxhere

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Футболист Артем Дзюба снова оказался в центре скандала с интимным видео. В этот раз в Сеть слили ролик с его участием во время общения с девушкой в постели. Нейросеть собрала памятку из пяти пунктов, следуя которым можно защитить свои персональные данные.

Используйте надежные пароли: создавайте уникальные и сложные пароли для каждого онлайн-аккаунта. Придумайте комбинацию букв, цифр и специальных символов, а также избегайте очевидных паролей, таких как «123456». Рекомендуется использовать менеджеры паролей для хранения и генерации безопасных паролей.

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Включите двухфакторную аутентификацию (2FA) для своих онлайн-сервисов, где это возможно. Это добавляет дополнительный уровень защиты, требуя подтверждение личности не только паролем, но и дополнительным кодом, который вы получаете на свой мобильный телефон.

Регулярно обновляйте операционные системы, приложения и программное обеспечение на ваших устройствах. Обновления содержат исправления уязвимостей безопасности, которые могут быть использованы злоумышленниками для получения доступа к вашей информации.

Не открывайте вложения или ссылки из ненадежных и незапрашиваемых электронных писем или сообщений. Это может быть способом распространения вредоносного программного обеспечения или фишинговых атак, направленных на кражу вашей личной информации.

При передаче чувствительной информации через интернет (например, банковские данные или пароли), убедитесь, что используется защищенное соединение. Обратите внимание на замок в адресной строке браузера (HTTPS протокол).

Будьте внимательны при публикации персональной информации в социальных сетях. Подумайте о том, какая информация может быть использована злоумышленниками для атаки.