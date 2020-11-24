Как защитить компьютер от взлома? Объяснил эксперт

Специалист выразил сожаление, что сейчас нет явных признаков взлома, поскольку хакеры научились достаточно грамотно писать вредоносный код.

«О том, что компьютер заражен, зачастую мы узнаем, когда на экране высвечивается требование выкупа или компьютер перестает работать. Если цель вредоносной программы — кража информации, то мы можем вообще не узнать, что наш компьютер был взломан», — заметил Лукацкий.

Он напомнил, что от проникновения может защитить антивирус, и его надо выбирать, основываясь не на цене, а на эффективности.

«Прежде чем выбирать какой-то продукт, желательно посмотреть отзывы о нем в интернете и только после этого принимать осознанное решение», — добавил эксперт.