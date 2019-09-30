Утепляем дом: как удержать тепло и сэкономить на монтаже?

Отопительный сезон наступил, и пора не только утепляться самим, но и подумать о доме или квартире. Горячие батареи — это, конечно, хорошо, но иногда бывает, что буквально они отапливают улицу, а внутри все равно холодно. Все дело в недостаточном утеплении. И как это исправить грамотно, расскажем в нашем материале.

Неважно, частный это дом или многоэтажка, — никто не хочет, чтобы тепло вместе с деньгами уходило через стены. Как беречь энергию и сэкономить на монтаже и отделке? Мы с экспертом по утеплению начали разбор со стандартных вариантов. Сначала — минеральная вата.

«Плюсы — это низкая стоимость материала. Но, опять же, при монтаже требуются дополнительные затраты: крепления профилей, грибки, облицовочный материал. К минусам можно отнести то, что со временем минвата впитывает влагу, после чего теплофизические свойства у материала уже ухудшаются», — рассказал директор по развитию НПО «Альтермо» Илья Гребенников.

Другой вариант утепления — пенополистирол. Это недорогой утеплитель, он износостойкий — не «просядет» в отличие от минваты, коэффициент теплопроводности у него низкий, что хорошо. Но тоже есть существенный минус: листы не гнутся — а значит, он неплотно прилегает к стене и в пустотах будет гулять холод — им сложно утеплить неровные поверхности.

Но есть еще и альтернативный способ утеплить фасад. Для России он довольно новый, хотя уже очень популярен — это жидкая теплоизоляция. Она наносится кистью, валиком или безвоздушным распылителем — можно прокрасить даже труднодоступные углы. Так за счет чего же достигаются ее теплоизоляционные свойства?

«Жидкая теплоизоляция "ТЕРМИОН"® на 80% состоит из стеклокерамических шариков (микросфер) с разреженным воздухом внутри — вакуумом. Вакуум, как известно, не пропускает ни тепло, ни холод, соответственно, обработанная поверхность образует термобарьер», — уточнил директор по развитию НПО «Альтермо» Илья Гребенников.

Вывод: утеплитель не обязательно должен быть внушительной толщины. Тонкая пленка с пузырьками разреженного воздуха проще по монтажу, отлично держится и, главное, тепло сохраняет не хуже других утеплителей. А еще получается экономнее.

«Сметная стоимость утепления в целом снижается на 30%. Коэффициент теплопроводности у жидкой теплоизоляции составляет 0,001 Вт/м °С. По сравнению, например, с классическими видами утеплителей — пенополистирол, минвата, базальтин — жидкая теплоизоляция превосходит их в пять раз. Плюс, согласно приказу №103 Минэнерго о подготовке к отопительному сезону, многим компаниям сейчас высылают предписания обязательно утеплить трубопроводы систем отопления в подвальных и чердачных помещениях, и жидкая теплоизоляция "ТЕРМИОН"® активно применяется в реализации данных предписаний», — добавил директор по развитию НПО «Альтермо» Илья Гребенников.

Жидкая изоляционная краска — инновационное покрытие, оно позволяет избавиться от промерзания, коррозии металла, грибковых образований и используется практически во всех отраслях. В зависимости от модификации, жидкую теплоизоляция применяют на любых поверхностях с температурой эксплуатации от -60°С до +600°С.

Жидкая изоляционная краска применяется для:

фасадов зданий, внутренних стен, откосов окон, балконов и мансард;

трубопроводов холодного и горячего водоснабжения;

паропроводов и воздуховодов систем кондиционирования и охлаждения;

нефтяных резервуаров, цистерн, контейнеров, рефрижераторов.

Как у любого материала, у жидкой теплоизоляции есть и свои особенности, например, сроки хранения — в плотно закрытой таре всего 12 месяцев.

Чтобы не ошибиться при выборе, дадим еще несколько советов на примере жидкой теплоизоляции бренда «ТЕРМИОН»®.

Как выбрать жидкую теплоизоляцию — практические советы

• Вес состава жидкой теплоизоляции. Он должен быть максимально низким — от этого зависят ее теплосберегающие свойства, чем меньше вес — тем лучше. К примеру, ведро теплоизоляции на 10 литров не должно весить больше 5,5 килограмма.

• Жидкая теплоизоляция должна быть идеально белого цвета, никакого серого или зеленого оттенка. Если, конечно, это не состав со специальными пигментирующими добавками.

• Еще один признак качества жидкой теплоизоляции кроется в структуре состава, это можно проверить пальцами. Оптимально, если ощущается шероховатость микрогранул — это именно те стеклокерамические гранулы, которые удерживают тепло.

И еще: перед нанесением важно не забыть перемешать материал до однородной массы. Жидкая теплоизоляция имеет естественное свойство расслаиваться на фракции. Все потому, что состоит она на 80% из пустотелых шариков и всего на 20% из акрилового связующего и других добавок.