Россиянам рассказали, как обеспечить IT-безопасность при работе из дома

У домашних компьютеров уровень защиты ниже, чем у корпоративных, поэтому вопрос безопасности стал весьма актуальным после перевода многих сотрудников на удаленную работу из опасений коронавируса.

Директор по IT-безопасности компании-разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу сообщила РИА «Новости», что компании, которые планируют отправить работников домой, должны уделить поддержке безопасности особое внимание.

Она посоветовала работодателям проверить, какие устройства используют сотрудники, и напомнить им об основных правилах их использования.

«Применяйте двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно — это дополнительный уровень защиты для учетных записей. Убедитесь, что сотрудники имеют ограниченные права доступа и могут подключаться только к тем сервисам, которые им необходимы для выполнения определенных задач. Не стоит предоставлять сотрудникам доступ ко всей корпоративной сети», — посоветовала Балу.

Эксперт посоветовала удаленным работникам сменить пароль для Wi-Fi-роутера, и проверить переадресацию портов и набор сетевых протоколов на устройстве.

«Сети настолько надежны, насколько безопасно их самое слабое соединение. Важно убедиться, что все устройства, подключенные к сети, защищены — они могут быть потенциальными шлюзами для киберпреступников для доступа к другим устройствам, подключенным к домашней сети», — подчеркнула Балу.

Важно не забывать, что киберпреступники применяют рассылку фишинговых ссылок, а также прикреплять вредоносы к письмам. Поэтому если адрес отправителя выглядит знакомым, но вызывает подозрения, с ним лучше связаться по другому каналу.

Некоторые российские компании после объявления ВОЗ о пандемии коронавируса разрешили своим сотрудникам работать удаленно.