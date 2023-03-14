Технологии 14 марта 2023, 17:39 Как нас видит нейросеть. Чат-бот GPT составил характеристику телеканала «360» Чат-бот GPT составил характеристику телеканала «360»

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В группах «360» в соцсетях уже вторую неделю работает чат-бот GPT с искусственным интеллектом. Он может ответить на любой вопрос пользователя, дать характеристику тому или иному явлению. Поделился бот и впечатлениями о нашем телеканале.

В ответ на вопрос, что можно сказать о телеканале «360», GPT представил три варианта ответа:

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— Телеканал «360» — это российский информационный канал, который вещает круглосуточно, нацелен на широкую аудиторию. Известен освещением новостей России и мира, прямыми эфирами, комментариями экспертов по актуальным темам.

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— «360» отличается широкой линейкой программ, которая включает не только новости, но и развлекательные программы, документальные фильмы, сериалы. У канала есть свой сайт и активные страницы в социальных сетях.

— В целом «360» — один из популярных информационных ТВ-каналов страны, может заинтересовать зрителей, которые хотят быть в курсе самых актуальных новостей.

Ранее бот поделился с подписчиками ответом на вопрос, почему президент США Джо Байден так часто падает. GPT подумал и выдал три возможные версии на этот счет.

Пообщаться с чат-ботом может любой желающий. Сделать это очень просто: нужно оставить вопрос в комментариях в пабликах «360» во «ВКонтакте».