Качество связи в Подмосковье: что изменилось с выходом Tele2
Высокое качество связи даже в самых удаленных населенных пунктах Подмосковья Tele2 обеспечивает с помощью стандарта LTE-450. Эта технология отличается высокой степенью проникновения сигнала и пропускной способностью. Так, оператор подключил к интернету сеть фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности и удаленных районах Московской области. Теперь их жители могут прийти к местному фельдшеру и дистанционно проконсультироваться у любого врача в режиме реального времени. Благодаря сети LTE-450 сервисы телемедицины появились в населенных пунктах, где по-прежнему актуальна проблема цифрового неравенства.
Tele2 считает одним из приоритетов развития сети и транспортную инфраструктуру Подмосковья. На строящемся участке ЦКАД оператор уже обеспечил высокие показатели по скорости передачи данных и качеству голосовой связи. По оценке Роскомнадзора, Tele2 занимает здесь одну из ведущих позиций.
«За четыре года мы проделали большую работу в области по обеспечению качественной голосовой связи и высокоскоростного интернета, и будем продолжать дальнейшее развитие сети. Отмечу, что Tele2 комплексно подходит к развитию своих услуг в Подмосковье и уделяет внимание как технической составляющей, так и социальной. Мы стараемся активно участвовать в общественной жизни и создавать новые интересные возможности для досуга. Ведь все, что важно нашим абонентам, — важно и для нас», — рассказал Игорь Жижикин, директор макрорегиона «Москва» Tele2.
Этим летом сразу в семи подмосковных городах оператор открыл «Онлайн-парки», которые объединили образовательную, развлекательную и игровые зоны. За время работы интерактивные площадки посетили более 90 тысяч человек.
Tele2 также традиционно выступает партнером праздничных мероприятий «День города» в Подмосковье. В этом году оператор организовал развлекательные площадки, где все желающие могли окунуться в мир виртуальной реальности на скорости 4G, и подготовил праздничную программу для местных жителей.