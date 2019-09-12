Качество мобильной связи на строящемся северо-восточном участке Центральной кольцевой автомобильной дороге оценил Роскомнадзор. При этом учитывался процент покрытия, качество голосового соединения и передачи SMS-сообщений, скорость приема и передачи данных.

Общий процент покрытия участка мобильной связью составил 71,07%: GSM — 99,99%; UMTS — 90,75%; LTE — 22,48%. Наименьший процент покрытия GSM оказался у ПАО «МегаФон» (99,84%). У ПАО «ВымпелКом» оказался наименьший процент покрытия UMTS (60,06%) и LTE (14,68%).

Одинаковые результаты показали операторы по качеству голосового соединения и передаче SMS-сообщений. Как уточнил Роскомнадзор, доля неуспешных попыток голосового соединения варьируется от 0,7% до 1,3%, а недоставленных SMS-сообщений — от 0,2% до 1,5%.

Максимальные средние скорости передачи данных показало ПАО «МТС» — 12 Мбит/сек и ООО «Т2 Мобайл» — 9 Мбит/сек. У ПАО «ВымпелКом» зафиксирован наименьший результат — около 5 Мбит/сек.

Технический директор макрорегиона «Москва» Tele2 Алексей Крушинин подчеркнул, что Центральная кольцевая автодорога — важный и масштабный проект по развитию инфраструктуры в Московской области.

По его словам, Tele2 уделяет особое внимание качеству покрытия сети в Московском регионе, и ЦКАД — один из приоритетных проектов.

«Мы уже обеспечили высокие показатели по скорости передачи данных и качеству голосовой связи, и планируем дальнейшее развитие сети на новом транспортном объекте региона», — заявил технический директор макрорегиона «Москва» Tele2.