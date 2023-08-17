Технологии 17 августа 2023, 10:26 Кабмин займется продвижением российских видеоигр на международном рынке Путин поручил кабмину спланировать продвижение видеоигр на иностранном рынке РИА «Новости»

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Отечественные видеоигры и программное обеспечение выведут на международный рынок. Подготовить такую программу поручил правительству президент России Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

Он посетил 30 мая выставку «Развитие креативной экономики в России» в конструктивном пространстве «Центр „Зотов“», по итогам которой выпустил список поручений. Правительству, Российскому экспортному центру и Агентству стратегических инициатив предстоит до 30 сентября продумать пути продвижения на иностранные рынки российских видеоигр и программного обеспечения, которое в них применили. В качестве одного из целевых направлений экспорта Владимир Путин указал страны БРИКС.

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В России появится единый реестр отечественных программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Включить в него импортозамещенные компьютерные игры президент поручил до 1 октября. Тогда же высшие должностные лица регионов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны помогут организовать и провести международный турнир по киберспорту.

Компьютерным играм в России предложили выдавать прокатные удостоверения. Депутат Госдумы Яна Лантратова посчитала, что это поможет предотвратить случаи стрельбы в школах.