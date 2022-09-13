Мишустин призвал ориентировать импортозамещающий софт на экспорт | 360°

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Мишустин призвал ориентировать импортозамещающий софт на экспорт

Премьер-министр Мишустин заявил о необходимости создания ориентированного на экспорт софта

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Создаваемое в России программное обеспечение должно ориентироваться на экспорт в другие страны. Необходимый объем аналогов западного ПО в стране есть.

Ситуацию оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, которого процитировал ТАСС.

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«Около 80% иностранного софта имеют российские аналоги, которые нужно немного докрутить и использовать», — заявил он.

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Глава российского кабмина напомнил, что отечественным компаниям не удастся «пересидеть» нынешнюю ситуацию на иностранном программном обеспечении.

«Правительство установит предельный срок перехода на российский софт по ключевым позициям, переждать время пытаться не стоит», — добавил политик.

Ранее директор группы компаний DZ systems Дмитрий Завалишин рассказал, что отечественные разработчики существенно превосходят западных в некоторых отраслях. Одна из них — создание нового программного обеспечения.

Президент РФ Владимир Путин поручил Мишустину взять под особый контроль реализацию высокотехнологических направлений экономики России, писал RT.

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