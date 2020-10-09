Кабина пожарного танка попала на видео

По данным издания, разработчики смонтировали эти машины на танковом шасси. Военные их применяют в случаях, когда нужно поближе подойти к очагу возгорания, так как это небезопасно делать на обычных машинах.

Обращает на себя внимание герметизированная и теплоизолированная кабина, где сидит экипаж огнеборцев. Отмечается, что пожарный танк, зайдя в самое пекло, выпускает на десятки метров мощную струю воды, которая может потушить любой огонь.

Пожар произошел в минувшую среду в деревне Шелемишевские Хутора. Огонь перекинулся на склад с боеприпасами, в результате чего начались взрывы.