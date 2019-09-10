К 2030 году машины лишат работы каждого второго россиянина

К 2030 году знания и умения 45,5% официально трудоустроенных граждан будут не востребованы. В гостиничном и ресторанном бизнесе автоматы, как ожидается, вытеснят 73% работников, на обрабатывающих производствах — 60%, в сельском и лесном хозяйстве — 58%, а также половину занятых в розничной торговле и добыче полезных ископаемых (53% и 51% соответственно).

«Правильно говорить именно о подверженности автоматизации. Но то, что ты подвержен (то есть потенциально можешь быть заменен с учетом технологий), ни в коей мере не означает, что тебя заменят завтра. Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», — заявил автор работы, глава лаборатории исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов.

Всего «рискам цифровизации и автоматизации» будут подвержены 20,1 миллиона россиян, говорится в исследовании.