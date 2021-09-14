Южнокорейский антимонопольный регулятор оштрафовал Googlе почти на 177 миллионов долларов

Американскую компанию Google оштрафовал южнокорейский антимонопольный регулятор на 176,8 миллиона долларов. Компания требовала от производителей смартфонов заключать соглашения о запрете установки на свои устройства модифицированные версии операционной системы Android.

Огромный штраф Google заплатит за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных операционных систем и приложений. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на регулятор.

С 2016 года Комиссия по справедливой торговле Кореи (KFTC) проверяла жалобы местных производителей на Gооglе использовать операционные системы, разработанные конкурентами. По словам регулятора, Google препятствует рыночной конкуренции, требуя от производителей смартфонов заключать «соглашение о борьбе с фрагментацией (AFA)» при подписании ключевых контрактов с Google на лицензии для магазинов приложений и ранний доступ к ОС.

В ноябре владельцы старых телефонов рискуют остаться без WhatsApp. Это затронет 43 модели смартфонов — как на iPhone, так и на гаджетах на платформе Android.