Южнокорейские ученые создали чехол для смартфона, умеющий бегать

Техника не стоит на месте — в буквальном смысле. Южнокорейские инженеры представили чехол для смартфона, который может передвигаться в пространстве.

Это очень удобно, если, к примеру, лень поставить телефон на зарядку. Новый агрегат сам «донесет» гаджет до того места, куда укажет хозяин.

Как это выглядит на практике, авторы показали на своем канале в YouTube.

Чехол, несмотря на свою легкость, обладает колоссальной грузоподъемностью. Он может поднять вес, превосходящий его собственный в 13 раз.

Как заявили разработчики, робот-помощник в будущем сможет собирать данные или возвращать их владельцу при необходимости. Правда, они не уточнили, какие именно данные.

Ранее ученые сравнили телефонную зависимость с пассивным курением. По их мнению, родители подталкивают своих детей к зависимости от смартфонов, так же как пассивное курение имеет свойство подталкивать к активному курению.