Юристы усмотрели в QR-кодах дискриминацию по цифровой грамотности

Юристы считают, что региональные власти перегибают палку, используя QR-коды в качестве разрешения для выхода на улицу. По их мнению, это грозит дискриминацией «по признаку цифровой грамотности».

Ассоциация юристов России (АЮР) обратилась в правительство, раскритиковав активное использование новых средств мониторинга и предложив отказаться от них сразу после прекращения пандемии. С обращением ознакомилась газета «Коммерсант».

В АЮР обратили внимание на то, что внедрение QR-кодов предусматривает наличие у человека смартфона, интернета и навыков работы с этими технологиями. Те, кто этим не обладает, будут «лишены возможности фактической реализации своих прав и свобод».

Юристы предложили сделать альтернативы QR-кодам. Например, использовать вместо них SMS-сообщения, которые привычны большему числу людей, или вообще писать объяснительную для своего выхода из дома на бумаге.

Среди регионов, где подтвердить необходимость выхода из дома можно с помощью QR-кода, юристы назвали Нижегородскую область. В то же время глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев обратил внимание, что без чрезвычайного положения подобные системы мониторинга могут вводиться только федеральным законом. Но даже если его нет, региональные власти должны хотя бы четко прописать, когда мониторинг закончится.

АЮР направила письмо премьеру Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину, замминистра связи Людмиле Боковой и в органы безопасности.