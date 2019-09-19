Юным пользователям Instagram запретят смотреть рекламу косметических операций и диет-продуктов

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Контент, продвигающий некоторые косметические процедуры и продукты для снижения веса, будет ограничен для ряда пользователей. В некоторых случаях он будет автоматически удаляться.

Это повлияет не только на ленту Instagram, но и на контент в Facebook. Новая политика также затронет посты, которые содержат цену продуктов и/или стимулирует несовершеннолетних пользователей приобретать их.

«Мы хотим, чтобы Instagram был позитивным местом для всех, кто его использует. Эта политика является частью нашей постоянной работы по снижению давления, которое люди иногда могут испытывать из-за социальных сетей», — заявила менеджер по общественной политике Instagram Эмма Коллинз.

В ближайшие недели приложение обновится. Будут внедрены новые инструменты, с помощью которых пользователи смогут сообщать о нарушениях новой политики.