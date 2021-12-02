Юношеский чемпионат по автомоделированию проведут на ВДНХ

В Москве на ВДНХ пройдут международные соревнования Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP по автомоделированию среди юношеских команд. Их проведение запланировано на 4 декабря в павильоне № 55. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«В международных соревнованиях в Москве будут участвовать девять команд из пяти стран — России, Болгарии, Словакии, Белоруссии и Чехии. Москву представляет команда детского технопарка „Мосгормаш“ — победитель российского этапа этого года. Также в столицу приедут коллективы из Тюмени, Брянска и Воронежа, успешно выступившие в прошлом сезоне», — сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что каждой команде предстоит вывести на трассу модель гибридного автомобиля в масштабе 1:10 на основе водородного топливного элемента.

Регистрация участников началась 2 декабря. Посмотреть трансляцию соревнований можно на YouTube-канале Ресурсного центра профнавигации и развития компетенций.