Легендарный танк был разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина.

Одним из мест, где в годы Великой Отечественной войны производили бронированные машины, был Уральский танковый завод № 183, ныне «Уралвагонзавод». За годы войны здесь было собрано 25 914 боевых машин. С мая 1942 года с конвейера сходил один Т-34 каждые 30 минут.

В 1942 году в производство добавили модифицированную версию — ОТ-34-76, вооруженный огнеметом. Еще спустя два года появился Т-34-85.

«Обе эти машины есть в коллекции Выставочного комплекса «Уралвагонзавода». Они в отличном состоянии и не раз становились участниками городского Парада Победы. Последний Т-34-85 сошел с заводского конвейера в феврале 1946 года», — рассказали представители завода.