    19 декабря 2019, 13:19

    Юбилей Т-34 — легендарному танку исполнилось 80 лет

    Александр Кушак

    Легендарному танку, прославившемуся во время Второй Мировой войны, исполнилось 80 лет. 19 декабря 1939 года первый Т-34 поступил на вооружение Красной Армии, сообщили «Известия».

    Легендарный танк был разработан конструкторским бюро танкового отдела Харьковского завода № 183 под руководством Михаила Ильича Кошкина.

    Одним из мест, где в годы Великой Отечественной войны производили бронированные машины, был Уральский танковый завод № 183, ныне «Уралвагонзавод». За годы войны здесь было собрано 25 914 боевых машин. С мая 1942 года с конвейера сходил один Т-34 каждые 30 минут.

    В 1942 году в производство добавили модифицированную версию — ОТ-34-76, вооруженный огнеметом. Еще спустя два года появился Т-34-85.

    «Обе эти машины есть в коллекции Выставочного комплекса «Уралвагонзавода». Они в отличном состоянии и не раз становились участниками городского Парада Победы. Последний Т-34-85 сошел с заводского конвейера в феврале 1946 года», — рассказали представители завода.