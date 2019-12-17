JBL задумала сделать «вечные» наушники на солнечной энергии

Компания JBL анонсировала беспроводные наушники Reflect Eternal, которые заряжаются от солнечной энергии. Так что, по задумке создателей, при определенных условиях гаджет сможет работать вечно.

Компания запустила на Indiegogo сбор средств на создание беспроводных наушников. На данный момент до конца краудфандинговой кампании 29 дней, но необходимое число покупателей уже превышено.

При создании наушников JBL использует материал Powerfoyle от шведской фирмы Exeger, который покрывает ободок. Он якобы преобразует солнечный и даже искусственный свет в энергию для постоянной подзарядки устройства.

Компания утверждает, что полтора часа на улице при солнечном свете, когда лучи попадают прямо на материал, обеспечат 68 часов воспроизведения музыки. Если лучи будут держаться на материале 2,5 часа, то время работы увеличится до «практически бесконечного». Тем, кому с погодой повезло меньше, придется заряжать наушники обычным способом, с помощью кабеля.

Наушники можно будет подключать к смартфону, ноутбуку или другому устройству через Bluetooth 5.0. Они также поддерживают работу голосовых помощников Google Assistant и Amazon Alexa.

Пока что это еще концепт наушников. JBL обещает отправить их покупателям в октябре 2020 года. Наушники будут стоить 165 долларов, первым заказавшим они обойдутся в 99 долларов.