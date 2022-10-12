Японское аэрокосмическое агентство решило сбить собственную ракету-носитель | 360°

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Японское аэрокосмическое агентство решило сбить собственную ракету-носитель

JAXA решило сбить собственную коммерческую ракету Epsilon с 8 спутниками

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Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) решило сбить ракету Epsilon с восемью спутниками. После пяти удачных запусков шестой оказался неудачным, во время полета произошли неполадки, сообщило агентство Kyodo.

Ракету-носитель отправили на орбиту с космодрома Утиноура в префектуре Кагосима, но почти сразу решили сбить. Во время полета появились помехи, прервалась видеотрансляция.

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Изначально Epsilon планировали запустить 7 октября, но из-за проблем в подключении к спутникам позиционирования, которые использовали для определения положения ракеты, перенесли на 12 октября.

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Epsilon должен был доставить на орбиту восемь искусственных спутников, разработанных компаниями и университетами. В будущем JAXA планировало использовать ракету в коммерческих целях. В агентстве заявили, что это первый случай таких неполадок с этой ракетой-носителем. Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии заявило, что собирает информацию о случившемся.

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