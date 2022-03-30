Ярославские ученые научили нейронную сеть определять воспаления и полипы в кишечнике

Специалисты Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики Ярославского государственного университета имени П. Г. Демидова (ЯрГУ) научились диагностировать скрытые патологии кишечника с помощью нейронной сети. Об этом написала «Газета.ru».

По их словам, нейросеть диагностирует очаги воспаления и полипы в кишечнике при обследовании пациентов методом колоноскопии.

«Нейросеть выступает как помощник врача-эндоскописта в процессе исследования. Она может увидеть то, что пропустит глаз человека, и показать врачам найденные очаги заболевания прямо на экране монитора в режиме онлайн», — сообщил руководитель Центра искусственного интеллекта и цифровой экономики Владимир Хрящев.

По предварительным данным, система имеет точность на 90%. В будущем ее будут использовать в российских больницах.