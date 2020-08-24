Журналист пожаловался на исчезновение «следов Японии» на Сахалине

Железнодорожные пути на Сахалине модернизируют до российских параметров. Журналист Юси Коянаги назвал этот процесс «исчезновением следов Японии на Сахалине».

«Подошла к концу вековая история колеи японского типа, которая поддерживала развитие российского Сахалина еще со времен, когда остров входил в состав Японии», — написал Коянаги в японской газете Tokyo Shimbun. Его слова приводит РИА «Новости».

В этом году закончится модернизация железнодорожной колеи, которая поможет увеличить логистические возможности на Сахалине. Раньше ширина колеи составляла 1067 миллиметров, теперь она будет стандартная для России — 1520 миллиметров.

Комплексная модернизация железной дороги на Сахалине началась еще в 2003 году. Строители возвели мосты, водоотпускные трубы, станции линий связи. Кроме того, они реконструировали главный ход, системы сигнализации, централизации и блокировки. Теперь на всем протяжении железнодорожных путей действуют обновленные устройства и внедрены современные технологии.