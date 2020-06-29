29 июня 2020, 20:51
Японская компания создала робота, уничтожающего коронавирус в помещениях
Японская компания Farmroid разработала робота, который борется с гриппом. Ученые провели эксперимент и выяснили, что он также способен помочь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежное издание.
Отмечается, что робот смог избавить стены и пол от COVID-19 в одной из больниц при медицинском факультете Университета Нихон. Он в автоматическом режиме с помощью ультрафиолета обрабатывает поверхности помещений от вирусов
Запустить продажу «очистителя от коронавируса» намерены в июле.
В результате тестирования аппарата было обнаружено, что с расстояния в 10 сантиметров и примерно за две с половиной секунды он практически полностью (99,9%) убивает вирусы гриппа. За какое время он убил коронавирус — неизвестно.
Однако отмечается, что ультрафиолет, которым робот обрабатывает поверхности, опасен для человеческого организма.