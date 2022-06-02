Японская компания Kubota анонсировала выпуск первых в мире тракторов на водороде

Японская машиностроительная корпорация Kubota намерена к 2025 году выпустить первые в мире тракторы, работающие на водороде. Об этом сообщило издание Nikkei.

Сельскохозяйственные машины будут оснащены топливными батареями, вырабатывающими электроэнергию за счет реакции соединения водорода из бака с атмосферным кислородом. Вероятнее всего, их направят крупным фермерским хозяйствам Европы и Северной Америки, написал «Ридус».

Трактор, работающий на водородном топливе, станет более удобным в эксплуатации. Компания также анонсировала производство системы заправки водородом.