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    02 июня 2022, 14:06

    Японская компания Kubota анонсировала выпуск первых в мире тракторов на водороде

    Оксана Лавнюженко

    Японская машиностроительная корпорация Kubota намерена к 2025 году выпустить первые в мире тракторы, работающие на водороде. Об этом сообщило издание Nikkei.

    Сельскохозяйственные машины будут оснащены топливными батареями, вырабатывающими электроэнергию за счет реакции соединения водорода из бака с атмосферным кислородом. Вероятнее всего, их направят крупным фермерским хозяйствам Европы и Северной Америки, написал «Ридус».

    Трактор, работающий на водородном топливе, станет более удобным в эксплуатации. Компания также анонсировала производство системы заправки водородом.