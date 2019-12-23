«Яндекс.Видео» и YouTube пригрозили вечной блокировкой

«Яндекс.Видео» и YouTube могут навечно заблокировать из-за нарушений законодательства о пиратстве. Добиться подобного решения через суд реально, поскольку сервисы регулярно отказываются удалять нелегальный контент.

О вероятности такого исхода рассказал газете «Ведомости» генеральный директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максим Рябыко. В России она представляет интересы 15 издательств, в том числе крупнейшего в сфере издания художественной литературы — «Эксмо».

В начале декабря, указано в материале, апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила требование издательства касательно книги «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня. И YouTube, и «Яндекс.Видео» разместили у себя ее пиратские аудиоверсии. Сервисы обязали удалить контент, однако доступ к книге на ресурсах по-прежнему открыт.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке „Яндекс.Видео“ и YouTube в России», — заметил Рябыко.

С 2015 года в России ввели крайнюю меру для борьбы с пиратскими сайтами. Если ресурс игнорирует жалобы правообладателя, то может быть вынесено определение о предварительных обеспечительных мерах.

Сначала интернет-страницу вносят в реестр Роскомнадзора и временно блокируют — до того момента, пока пиратскую копию не удалят. Если же ее обнаружат на ресурсе повторно, то правообладатель может потребовать навечно заблокировать его полностью. При этом неважно, будет ли в итоге удален нелегальный контент.

По словам Рябыко, на YouTube есть механизм добровольного удаления ссылок на пиратский контент, хотя работает он не всегда. «Яндекс» в ситуации с жалобами, поступающими от издательств, обычно заявляет о себе как об агрегаторе и предлагает обратиться в суд на сами пиратские сайты.