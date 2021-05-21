«Яндекс.Музыка» замолчала из-за сбоя

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» дал сбой. Пользователи пожаловались, что не могут включить ни один трек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Downdetector.

У большинства пользователей (63%) не воспроизводится музыка. Еще 35% юзеров сообщили, что у них не работает веб-сайт. В единичных случаях у людей не получилось авторизоваться.

Проблемы наблюдаются у пользователей в России, в частности в Москве и Санкт-Петербурге. Также с неполадками в работе «Яндекс.Музыки» столкнулись жители Белоруссии.

Первые сообщения о сбоях поступили в 15:24.

Проблемы у многих наблюдаются и в работе сайта «Яндекса», а также почты.

Это уже второй за месяц сбой сервисов «Яндекса». Ранее, 12 мая, проблемы произошли в работе самого сайта, а также сервиса «Яндекс.Деньги».

В конце марта «Яндекс» также перестал работать у пользователей по всей России.

На этой неделе пользователи в России также жаловались на сбой в работе Instagram. У большинства произошли проблемы с загрузкой контента на страницы и попыткой войти в аккаунт.