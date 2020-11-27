«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций метро Москвы

Сервис «Яндекс.Карты» расширил свой функционал. Теперь пользователи могут в режиме реального времени промониторить загруженность станций столичной подземки.

«Карты определяют загруженность с помощью специального алгоритма — он учитывает плотность сигналов GPS около станции. Помимо этого, в разработке новой функции помогали и сами пользователи: они оценивали количество людей на станции, когда передвигались по метро», — сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Источник фото: «Яндекс»

На основе данных от пассажиров построили модель машинного обучения. Она и определяет степень загруженности станции. Новая функция доступна в веб-версии и мобильных приложениях iOS и Android.

Степени загруженности той или иной станции получили свои цвета по принципу светофора: зеленый — людей мало, оранжевый — среднее количество людей, красный — на станции столпотворение.

В компании напомнили, что при помощи «Яндекс.Карт» можно построить любой маршрут, найти место, где можно поесть, забронировать номер в гостинице или записаться в салон красоты. Каждый день сервисом пользуются 50 миллионов человек.

Аналогичный сервис есть и у Google. Благодаря ответам пользователей он прогнозирует загруженность транспорта, супермаркетов и других общественных мест.