Технологии 03 мая 2023, 12:33 «Яндекс» запустит производство собственных серверов в Рязани «Коммерсант»: компания «Яндекс» запустит производство собственных серверов в Рязани Freepik

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Компания «Яндекс» совместно с Gigabyte и ГК «Ланит» завершили в Рязани строительство завода по производству серверов. Предприятие хотят запустить уже в 2023 году. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Планируется, что завод займется выпуском крупноузловых сборок серверов, а также материнских плат. По данным газеты, «Яндекс» намерен зарегистрировать в реестре Минпромторга свою продукцию под брендом OpenYard. Это позволит компании участвовать в госзакупках.

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Брендом владеет ООО «Центр открытых разработок». Половина организации принадлежит ООО «Яндекс», вторая часть — ООО «Ланит Венчурс». Источник издания отметил, что продукты OpenYard смогут занять примерно 10% рынка в России уже к следующему году.

Ранее стало известно, что «Яндекс» целиком выкупил долю сервису по вызову такси Uber. Стороны заключили сделку на 702,5 миллиона долларов.