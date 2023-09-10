Технологии 10 сентября 2023, 03:46 «Яндекс» запустил новый сервис для отслеживания местоположения ребенка Freepik

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Компания «Яндекс» запустила новый сервис для родителей. Теперь на карте в приложении «Яндекс с Алисой» можно увидеть местонахождение своего ребенка, сообщило издание Lenta.ru.

Помимо местоположения, приложение будет сообщать родителям, что заряд телефона их ребенка меньше 20%. Также мамы и папы смогут создать список мест, которые ребенок посещает регулярно, что поможет быстро увидеть, если он окажется в незнакомом месте.

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Сообщения о пропаже детей в России появляются регулярно. В конце августа в Челябинской области искали восьмилетнего мальчика, который не вернулся с прогулки. Спустя сутки поиски закончились благополучно — мальчика нашли живым.

История с пропажей трех подростков в Кемеровской области закончилась не так хорошо. Двоих мальчиков 13 лет нашли живыми. Еще один 15-летний парень погиб. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.