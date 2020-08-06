«Яндекс» запустил беспилотные машины на улицах США

«В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт „Яндекса“, полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя», — сказали в компании. При этом американский город стал второй зарубежной тестовой зоной после Тель-Авива в Израиле.

В блоге компании на сайте Medium.com рассказали, что беспилотники специально тестируются в разных местах, чтобы система автономного управления могла работать в разных условиях. В каждой тестовой зоне учитываются различия, например, в США есть светофоры с пятью световыми сигналами, чего нет в Европе.

Первые прототипы были испытаны в 2017 году. А в 2020 году отечественные машины с автопилотом попали в Лас-Вегас на выставку CES-2020.