facebook_pixel
    06 августа 2020, 17:11

    «Яндекс» запустил беспилотные машины на улицах США

    Мария Шагиахметова

    Беспилотные автомобили компании «Яндекс» тестируют на дорогах города Энн-Арбор в американском штате Мичиган. При этом в США машины могу выезжать без инженера-испытателя за рулем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.
    «Яндекс» запустил беспилотные машины на улицах США

    «В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт „Яндекса“, полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя», — сказали в компании. При этом американский город стал второй зарубежной тестовой зоной после Тель-Авива в Израиле.

    В блоге компании на сайте Medium.com рассказали, что беспилотники специально тестируются в разных местах, чтобы система автономного управления могла работать в разных условиях. В каждой тестовой зоне учитываются различия, например, в США есть светофоры с пятью световыми сигналами, чего нет в Европе.

    Первые прототипы были испытаны в 2017 году. А в 2020 году отечественные машины с автопилотом попали в Лас-Вегас на выставку CES-2020.

    Новости SMI.FM