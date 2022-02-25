«Яндекс» стал специально маркировать запросы, связанные с Украиной

Пользователи Сети заметили, что теперь при поиске через «Яндекс» информации о ситуации на Украине в ответе на запрос появляется специальная плашка. Она предупреждает о возможных фейках.

«Некоторые материалы в интернете могут содержать недостоверную информацию. Пожалуйста, будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Источник фото: «Яндекс»

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что к нему обратились за помощью главы ДНР и ЛНР. В связи с этим Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. При этом Минобороны РФ подчеркнуло, что мирных жителей никто трогать не будет.

В этот же день украинский президент Владимир Зеленский объявил в стране военное положение. Кроме того, Украина разорвала дипломатические связи с Россией. Ряд европейских стран, а также США осудили действия России и ввели против нее ряд санкций.

Позже президент Франции Эммануэль Макрон во время телефона с Владимиром Путиным передал просьбу Владимира Зеленского начать переговоры. Украинский лидер 25 февраля заявил, что рано или поздно Украина и Россия должны начать диалог.