Технологии 25 ноября 2022, 17:17 «Яндекс» решил провести раздел компании «Яндекс» заявил о планах разделить российское и зарубежное направления бизнеса РИА «Новости»

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Головная структура компаний «Яндекса» — совет директоров Yandex N.V — подтвердила возможное разделение бизнеса на два направления: российское и зарубежное. Об этом сообщил РБК.

Основную часть бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, скорее всего, выделят в отдельную группу компаний. Она сохранит бренд «Яндекса». В дальнейшем нидерландская Yandex N.V. выйдет из состава акционеров группы и сменит название.

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На российском рынке продолжат работать бизнесы автономных автомобилей, облачных технологий, образовательных сервисов и платформы по разметке данных. Их международные части войдут в самостоятельные компании под управлением Yandex N.V.

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Помимо этого, в компании не исключают возможности изменения корпоративной структуры, при которой управление выделяемой ГК передадут менеджменту «Яндекса», пояснили в компании.

Будущие изменения, по словам представителей «Яндекса», должны обеспечить устойчивое развитие бизнеса. Подробности всех возможных изменений пообещали раскрыть позднее, после одобрения акционерами Yandex N.V.