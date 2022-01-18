«Яндекс» решил договориться с IT-компаниями из-за дела о «колдунщиках»

«Яндекс» решил договориться с IT-компаниями, которые пожаловались на него в ФАС. Согласно условиям, поисковик должен открыть формат расширенных ответов для всех желающих и пожертвовать 1,5 миллиарда рублей в РФРИТ, написал РБК.

Компании пожаловались на ресурс из-за принципов выдачи поисковика, сообщил изданию источник, близкий к одному из заявителей. По его словам, сейчас ФАС рассматривает антимонопольное дело по этому спору. В случае договоренности документ могут подписать 19 января на заседании. После его должны утвердить в суде.

Согласно мировому соглашению, «Яндекс» должен будет обеспечивать равные условия демонстрации сервисов на странице поисковика, открыть расширенные ответы для всех желающих, будет регулярно отчитываться ФАС по статистике о поисковой выдаче. Кроме того, он в течение четырех лет не должен будет изменять программу партнерских интеграций, а также выплатит добровольное пожертвование в российский Фонд развития информационных технологий в размере 1,5 миллиарда рублей.

Представители компаний в ответ на это обязуются признать, что дело «о колдунщиках» прекращено. Компании не устраивало то, что интерактивные виджеты, по их версии, «Яндекс» в основном формировал из своих собственных сервисов, что нарушало закон о конкуренции.