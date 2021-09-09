«Яндекс» рассказал подробности о крупнейшей за историю интернета DDoS-атаке

«Яндекс» рассказал подробности о крупнейшей за всю историю интернета DDoS-атаке. Ему удалось отразить более чем 20 миллионов запросов в секунду (RPS).

«Нашим специалистам действительно удалось отразить рекордную атаку более чем в 20 миллионов RPS — это самая крупная атака из известных за всю историю интернета. Но это лишь одна из множества атак, направленных не только на „Яндекс“, но и на многие другие компании в мире», — сообщили представители компании в своем блоге на портале «Хабр».

При этом атаки продолжаются. Источником является новый ботнет Mēris, о котором пока мало что известно, подчеркнули в «Яндексе». С помощью этого ботнета происходят атаки на серверы в Новой Зеландии, в США и России.

По словам специалистов российской компании, этот ботнет может перегрузить практически любую сетевую инфраструктуру, включая некоторые сети высокой надежности, специально созданные, чтобы выдерживать подобную нагрузку.

Специалисты пока не понимают, что будут делать с данными владельцы ботнета. Они собрали всю информацию и направили в профильные организации для объединения усилий.