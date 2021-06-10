«Яндекс» рассказал о масштабном обновлении поиска

«Яндекс» обновил поиск Y1, добавив в систему более двух тысяч разных улучшений. Теперь он умеет искать фрагменты видео, знает, как приручить лошадь в «Майнкрафте» и блокировать спам-звонки.

В этом обновлении поиска были впервые применены новые генеративные нейросети YaLM, которые умеют составлять тексты на русском языке и помогают давать ответы поиску и Алисе. А главной темой стала экономия времени, рассказали в компании.

Обновленный поиск фрагмента на видео сейчас доступен на мобильных устройствах и появится на компьютерах в ближайшее время. Он будет работать следующим образом. Если вам надо, например, приготовить какое-то блюдо, помыть собаку или научиться кататься на скейте, «Яндекс» предложит пользователю сразу включить видео с того места, где рассказывают суть — без длинных предысторий.

В поиске стало больше быстрых и разнообразных ответов, и они стали разнообразнее. Кроме того, поиск может показывать запросы других пользователей по этой теме и ответы на них.

Также обновилась технология умной камеры. Теперь она, как говорят разработчики, стала в пять раз лучше распознавать объекты в кадре в реальном времени и показывать информацию про них.

На экономию времени пользователей был направлен и анализ отзывов о разных заведениях. «Яндекс» начал их обобщать и показывать в результатах поиска визуальную шкалу оценок.

Те, кто пользуется «Яндексом» на iOS и Android, теперь могут блокировать нежелательные звонки и не тратить время на спамеров.