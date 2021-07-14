«Яндекс» рассказал, что чаще всего ищут в интернете россияне во время пандемии

«Яндекс» составил рейтинг запросов со словом «вакцинация», заданных российскими пользователями поисковика в период с 4 апреля по 3 июля 2021 года. Максимальный интерес вызывали противопоказания к вакцинации. Они набрали 100 баллов.

По данным пресс-службы «Яндекса», россияне спрашивали, как записаться на вакцинацию, где находятся пункты вакцинации (82), интересовались статистикой вакцинации от коронавируса в России и мире (42), получением QR-кода о вакцинации на госуслугах (11) и подготовкой к вакцинации от коронавируса (11).

В рейтинг также вошли запросы, связанные с тестом на антитела после вакцинации (4). Пользователи спрашивали, чего нельзя делать после вакцинации (3), интересовались, обязательно ли заполнять дневник самонаблюдения после вакцинации (3) и прививками от коронавируса для беременных (2).

Источник фото: пресс-служба компании «Яндекс».

Подобный рейтинг «Яндекс» уже составлял в марте текущего года. Он существенно отличается от июльских результатов. Весной пользователи интересовались тем, нужна ли вакцинация в принципе и кому делать прививку надо обязательно. Сейчас их внимание сконцентрировалось на более конкретных задачах — где сделать вакцинацию, как и как получить qr-коды. Это говорит об их решимости сделать прививку в ближайшее время.

В конце июня «Яндекс» открыл для водителей и курьеров, сотрудничающих с сервисами компании, открыли в Москве семь мобильных пунктов вакцинации от коронавируса.