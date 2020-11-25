«Яндекс» показал новую умную колонку «Станция Макс»

В ней есть голосовой помощник Алиса. Новую колонку отличает трехполосный звук, наличие LED-экрана и поддержка видео в 4К HDR. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Предзаказ «Станции Макс» откроется уже сегодня — 25 ноября. В первый день зимы новинка появится в «Яндекс.Маркете», а также в магазинах электронной техники. Цена колонки 16 990 рублей. Гаджет представлен в черном и сером цветах, в 2021 году станут доступны еще темно-синий и бордовый.

На передней панели умной колонки находится LED-экран. Его яркость можно подстроить под освещение комнаты. В обычном режиме на экране высвечивается время. Когда играет музыка, там возникает ее визуальное представление. Голосовой помощник Алиса с помощью экрана дополняет ответы анимацией и выражает эмоции.

У колонки пять динамиков, ее общая мощность 65 ватт. Для хорошего звука при просмотре фильмов «Станция Макс» использует технологию Dolby Audio, а также поддерживает разрешение 4К HDR. В комплект входит пульт, с помощью которого можно выбирать фильмы, переключать музыку и регулировать звук.

Впервые конференция прошла в онлайн-формате. На ней показали фильм-интервью с участием руководства «Яндекса».