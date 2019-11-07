«Яндекс» показал робота-доставщика

«Яндекс» начал тестировать самоуправляемый робот-доставщик, предназначенный для перевозки небольших грузов. Он называется «Яндекс.Ровер», поскольку похож на луноход.

Этот робот высотой около полуметра. Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода и распознавать объекты. В рамках тестирования роботы возят документы от дверей штаб-квартиры «Яндекса» до автобуса, который потом доставляет эти бумаги в другие офисы компании в Москве.

«Робот передвигается совершенно самостоятельно, но на этапе испытаний за ним дистанционно присматривает оператор. „Ровер“ умеет распознавать объекты вокруг, планировать маршрут, объезжать препятствия, пропускать пешеходов и животных, а благодаря лидару (технология получения и обработки информации об удаленных объектах с помощью активных оптических систем) может делать все это даже в темноте», — говорится в сообщении «Яндекса».

Огнестрел против летучек. Росгвардия хочет превратить «запрещенные» дроны в мишени Подробнее

Руководитель направления беспилотных автомобилей в «Яндексе» Дмитрий Полищук рассказал, что при разработке робота использовались наработки в области беспилотного управления. Он выразил уверенность, что подобные механизмы найдут множество применений.

После завершения испытаний в «Яндексе» обещали подумать над тем, чтобы предложить робота другим компаниям.