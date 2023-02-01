Технологии 01 февраля 2023, 01:03 «Яндекс» ответил на обвинения в прослушке пользователей через умные колонки Представитель «Яндекса»: компания никогда не прослушивала пользователей умных колонок РИА «Новости»

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Специалисты «Яндекса» никогда не занимались прослушкой пользователей умных колонок. С таким заявлением в разговоре с РБК выступил представитель компании.

По его словам, микрофон может включиться без упоминания «Алисы» только в бета-версии. Ее используют для тестирования работники «Яндекса».

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«Наш приоритет — удобство пользователей, поэтому мы используем бету для проверки продуктовых гипотез. Данный алгоритм работает только в бете, и результатом его работы является уменьшение количества ложных срабатываний ассистента для всех пользователей», — пояснил представитель компании.

Ранее в «Яндексе» произошла утечка данных. В открытом доступе оказались фрагменты программного кода некоторых сервисов компании. Специалисты провели внутреннее расследование и заявили, что в Сеть попала старая информация, которая не представляет никакой угрозы для пользователей.

После новости об утечке данных стали появляться сообщения о том, что умная колонка от «Яндекса» якобы может подслушивать разговоры. Встроенный микрофон в устройстве может включаться самостоятельно без упоминания «Алисы».