01 августа 2023, 12:28
«Яндекс Музыка» стала доступна водителям в Картах
Пресс-служба «Яндекс Карт»: водители смогут запускать «Музыку» прямо в Картах
Пользователи «Яндекс Карт» смогут запускать «Музыку», не переходя в другое приложение. Об этом сообщила пресс-служба навигационного сервиса.
Новую функцию добавили, чтобы водители могли включать треки из коллекции, подкасты или «Мою волну» в «Яндекс Музыке», не отвлекаясь от маршрута. В пресс-службе отметили, что благодаря этому поездки станут безопаснее.
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Чтобы включить музыку, нужно перейти в режим навигатора в «Яндекс Картах», нажать на иконку с нотой и выбрать трек. Пользователь может построить маршрут или просто кататься, слушая песни.
«Во время поездки на карте будет оставаться мини-плеер, чтобы переключать треки или ставить на паузу», — пояснили представители сервиса.
Еще один способ запустить «Музыку» — попросить голосового помощника Алису найти нужного исполнителя и песню. Если точного запроса нет, водитель может попросить включить что-то для дороги. Алиса также позволяет ставить треки на паузу и переключать их голосовыми командами.
Музыку можно слушать прямо со смартфона или через аудиосистему автомобиля, подключившись к ней по кабелю или Bluetooth. Новая функция в навигаторе доступна пользователям подписки «Яндекс Плюс».
Ранее «Яндекс Музыка» начала внедрять правила размещения контента на платформе. Система должна выявлять чувствительные темы, которые могут вызвать дискомфорт у слушателей.
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