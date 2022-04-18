«Яндекс» и Mail.ru удалили из поисковой выдачи ссылки на Facebook и Instagram

Сервисы «Яндекс.Поиск» и «Поиск Mail.ru» удалили из поисковой выдачи официальные сайты социальных сетей Facebook и Instagram (запрещены в РФ, принадлежат американской корпорации Meta Platforms. Inc, признанной в России экстремистской). Также из поиска были удалены ссылки на сайты сетевых СМИ «Медуза», «Медиазона» и «Настоящее время» (признаны в России СМИ-иноагентами). Об этом сообщил «Коммерсант».

При вводе запроса на соответствующий ресурс в поисковой строке «Яндекса» вместо официального сайты появляется ссылка на приложение в Google Play, статья о социальных сетях в «Википедии» и предложение скачать файл приложения со сторонних ресурсов. Схожие результаты показывает и «Поиск Mail.ru». Также при этом появляется баннер, сообщающий о том, что «некоторые ссылки отсутствуют в результатах поиска в силу требований законодательства РФ».

По информации пресс-службы компании, которую приводит ТАСС, ссылки пропадают из поисковой выдачи, если они были внесены в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. В этой связи поисковые системы по закону обязаны исключать ссылки на сайты и их «зеркала». Синхронизация с реестром происходит автоматически, отметили в «Яндекс».

Социальные сети Facebook и Instagram 4 марта были заблокированы на территории РФ решением Роскомнадзора в связи с «дискриминацией российских СМИ и информационных ресурсов». 21 марта Тверской суд Москвы признал компанию Meta Platforms. Inc. (ей принадлежат Facebook, Instagram, WhatsApp) экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ. При этом мессенджер WhatsApp продолжает функционировать и под запрет в стране не попал.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала принудительное взыскание штрафа с Meta. Компания должна выплатить почти два миллиарда рублей. Мера пресечения была назначена в конце 2021 года.