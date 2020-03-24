«Яндекс» добавил доставку из ресторанов и магазинов в приложение такси

В приложении «Яндекс.Такси» появилась функция заказа готовой еды и продуктов из «Лавки». С 24 марта компания тестируют новую версию.

На новые функции в приложении для заказа такси обратил внимание РБК. В компании рассказали, что новая версия приложения постепенно станет доступна в 33 городах России и Казахстана, где есть «Яндекс.Еда». Заказывать продукты можно будет только в Москве и Санкт-Петербурге, ведь именно там работает «Лавка».

В «Яндексе» рассказали, что сервис будет анализировать предпочтения пользователя и создавать «быстрые кнопки». Это может быть адрес, куда клиент часто заказывает такси, или ресторан с его любимой едой.

«В самое ближайшее время мы организуем доставку безрецептурных лекарств из крупнейших аптечных сетей. Доставку заказа будут осуществлять курьеры, которые работают с заказами сервисов „Яндекса“. Ждем постановление правительства, которое определит правила доставки», — добавили в «Яндексе».

Источник издания говорит, что обновленное приложение такси — один из сценариев супераппа. Это приложение, которое объединяет самые разные сервисы — от социальных сетей до такси и доставки продуктов. Над созданием суперприложений, кроме «Яндекса», работают Mail.ru Group, Сбербанк и ВТБ.