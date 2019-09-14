Яблочная «истерия» началась. iPhone 11 отказали в исключительности

После презентации нового iPhone 11 с тремя камерами в России поклонники бренда уже стали на низкий старт, чтобы в числе первых обзавестись новинкой. Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн от нового смартфона остался не в восторге.

«Три описанных фишки, которые я бы и не называл революционными — это все. Как говорится, бог в помощь тем, кто решил в палатке три дня ждать новой модели. Наверное, это фанаты, фанатское движение есть везде. Я даже видел, что место в очереди за iPhone продают чуть ли не за полмиллиона. Есть такие сумасшедшие цифры», — поделился с «360» своим мнением Букштейн.

По его словам, в случае со стартом продаж новинки россияне на самом деле имеют дело с тщательно построенной маркетинговой обстановкой.

«Я бы назвал ее истерией. На самом деле уже ничего принципиально нового iPhone не предлагает, кроме своего легендарного качества, которое отрицать нельзя», — продолжил эксперт.

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По мнению журналиста, у iPhone есть одно качество, которое у него не отнять. Смартфон остается имиджевым аппаратом.

«Я вижу, как достают в метро большой iPhone и поглядывают по сторонам: вы видите, какой у меня аппарат? Вот что. А позвонить, поговорить, посидеть в интернете, сфотографировать хорошо с коррекцией по ходу фотографирования можно и не с iPhone. Так что просто поаплодируем тем, у кого есть лишние 100 тысяч. Хорошо! Это радует — значит, доходы у нас все-таки есть», — заключил эксперт.

Коснулся он и санкций США против одного из крупных производителей Китая. Это. по словам собеседника «360», напрягает.

«Меня лично напрягает то, что проделали руководители страны, где производится iPhone — взяли, и одного крупного производителя из Китая ну просто ударили ниже пояса. Это вообще-то, подло. Чтобы прославляемую в рыночной экономике конкуренцию вот таким образом вести — это некрасиво. На этом фоне все-таки тень падает и на iPhone. А производят их все равно в Китае!» — подчеркнул Букштейн.