«Я предупреждал!» Дуров язвительно «наехал» на WhatsApp

Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в своем Telegram-канале сообщил, что в мессенджере WhatsApp обнаружилась очередная уязвимость.

Он также напомнил, что предупреждал об этом еще в мае.

«На этой неделе в WhatsApp обнаружена новая уязвимость, как и предыдущая, она делает данные вашего телефона легкой добычей для хакеров. Все, что нужно сделать злоумышленнику — отправить вам видео», — сообщил Дуров.

Издание Мashable уточнило, что скомпрометированное устройство может отказать в обслуживании или даже выполнить удаленный код на зараженном гаджете.

Телеграмма Цукербергу: зачем Павел Дуров «опустил» WhatsApp Подробнее

Дуров заявил, что WhatsApp не только не защищает сообщения пользователей, этот мессенджер систематически используется в качестве троянского коня для слежки за фотографиями и сообщениями.

Компания Facebook, которая входит в один холдинг с мессенджером, стала участником программы слежения довольно давно.

«Наивно было бы думать, что компания изменит свою политику после приобретения WhatsApp. Это стало еще более очевидным после признания основателя мессенджера, заявившего, что он «продал конфиденциальность своих пользователей», — подчеркнул Павел Дуров.

Facebook заявил, что у него нет доказательство взлома мессенджера хакерами.

«Конечно, у них нет таких доказательств — чтобы получить их, им понадобится иметь возможность анализировать видео, которыми обмениваются пользователи WhatsApp, а мессенджер не хранит видеофайлы на своих серверах постоянно. Вместо этого он отправляет незашифрованные сообщения и мультимедиа подавляющего большинства своих пользователей прямо на серверы Google и Apple. Нечего анализировать - нет доказательство. Удобно», — иронично отозвался Дуров.

Он предупредил, что уязвимость такого масштаба обязательно будет использована. По его мнению, WhatsApp никогда не будет безопасным