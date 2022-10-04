Мобильный трафик в России сократился из-за ухода зарубежных онлайн-кинотеатров и сервисов — СМИ | 360°

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Мобильный трафик в России сократился из-за ухода зарубежных онлайн-кинотеатров и сервисов — СМИ

«Известия»: в России впервые за все время сократился трафик мобильного интернета

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Впервые в истории операторы связи в России зафиксировали сокращение трафика мобильного интернета. Минцифры связало это с уходом заруежных онлайн-кинотеатров, музыкальных сервисов и других компаний, сообщили «Известия».

По итогам второго квартала 2022 года россияне передали и приняли на свои мобильные устройства 8,35 миллиарда гигабайт данных против 8,54 миллиарда гигабайт за первые три месяца года. Специалисты зафиксировали сокращение трафика впервые, обычно он наоборот увеличивался.

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Информацию подтвердили операторы мобильной связи «Мегафон» и Tele2. В МТС заявили, что в период с марта по май трафик традиционно увеличивался, но не в этом году — роста не произошло.

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Пресс-служба Минцифры связала это с уходом из России некоторых соцсетей и сервисов, а также возвращением людей к доковидной, более загруженной жизни.

«Заблокирован ряд зарубежных социальных медиа, которые нарушали требования российского законодательства. Рынок онлайн-кинотеатров и музыки покинули иностранные поставщики медиаконтента», — объяснили в министерстве.

Трафик с закрытых зарубежных сервисов перераспределился между отечественными. Они предложили свою ежемесячную подписку.

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