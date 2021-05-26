«Известия»: Рунету предсказали проблемы из-за замедления Google

Решение российских властей замедлить работу Google может сказаться на работе других сайтов и смартфонов на платформе Android. Инструменты Роскомнадзора, необходимые для подобных мер, сочли недостаточно точными.

В РКН заявили, что Google плохо фильтрует запрещенный в РФ контент, напомнила газета «Известия». Из поисковой выдачи не удаляют почти треть ссылок на противоправные материалы — до 30%. Из-за этого трафик интернет-площадки могут попытаться замедлить.

Эксперты не исключили схожую ситуацию с той, которая наблюдалась при блокировке Telegram. Даже с учетом проделанной Роскомнадзором «работы над ошибками» инструменты ведомства не стали совершенными. Вполне возможно, что алгоритмы окажут воздействие и на другие сайты.

Во время замедления Twitter инструменты РКН показали заметную эффективность, однако нельзя с уверенностью утверждать, что с Google все сложится аналогичным образом. Инфраструктура компании намного сложнее той, что есть у социальной сети. При худшем развитии ситуации «все будет сломано», как в апреле–мае 2018 года — во время блокировки Telegram.

Работа многочисленных сервисов компании тоже может дать сбой. Проблемы не исключены у Gmail и Google Docs, Google Analytics, AdWords и Google Fonts. Скорее всего, со сложностями столкнется и функционал смартфонов и планшетов на Android.

Аналитики предположили, что из-за вмешательства в инфраструктуру Google линии связи окажутся перегружены, а это приведет к нестабильности всего Рунета. Экспертов утешает только одно: в Роскомнадзоре повышают точность технологий, поэтому сбой едва ли продлится долго.