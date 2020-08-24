Изоляцию экипажа МКС на российском сегменте продлили еще на сутки из-за утечки воздуха

Изоляцию экипажа МКС на российском сегменте продлили еще на сутки. В ходе обследования станции место утечки воздуха обнаружить пока не удалось.

Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

По итогам рабочего совещания Центров управления полетами стран-партнеров принято решение об открытии люков 25 августа 2020 года в 11:00 по московскому времени Пресс-служба «Роскосмоса».

Ранее планировалось, что изоляция завершится 24 августа. После открытия люков экипаж, который сейчас находится на Международной космической станции, продолжит штатную программу работы.

Участники совещание отметили, что все проверяемые модули станции герметичны. Протечку воздуха, из-за которой экипаж изолировали в российском сегменте станции, обнаружить пока не удалось. После того, как люки откроют, экипаж продолжит следить за уровнем давления и атмосферы на МКС.

Небольшую утечку воздуха зафиксировали на МКС 20 августа. Это не несло угрозы для безопасности космической станции или ее экипажа. Однако всех космонавтов, которые в тот момент находились на МКС, 21 августа изолировали в российском сегменте станции, пока искали утечку. Предположительно, она могла находиться в американском сегменте Международной космической станции.