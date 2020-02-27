Изобретение школьника поможет искать пропавших людей

По информации сайта «Дни.ру», изобретение подростка усиливает радиосигналы, которые позволяют управлять поисковыми дронами.

Громаков уточнил, что разработку устройства заказали представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По его словам, аппарат улучшит качество связи с дронами и, таким образом, увеличит радиус их действия.

Сейчас проходит подготовка к испытаниям аппарата.