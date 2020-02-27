27 февраля 2020, 12:53
Изобретение школьника поможет искать пропавших людей
Девятиклассник из московской школы № 1557 Максим Громаков изобрел уникальную антенну. Устройство сделает поиски пропавших людей более эффективными. Об этом сообщила «Москва 24».
По информации сайта «Дни.ру», изобретение подростка усиливает радиосигналы, которые позволяют управлять поисковыми дронами.
Громаков уточнил, что разработку устройства заказали представители поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». По его словам, аппарат улучшит качество связи с дронами и, таким образом, увеличит радиус их действия.
Сейчас проходит подготовка к испытаниям аппарата.